Häuser erzählen aus der Vergangenheit

Plankstadt.Der Verein „Doomols un’ jezzard“ beschäftigte sich mit der Geschichte der Eppelheimer Straße. In einer Ortsbegehung unter der Leitung von Obmann Edgar Treiber konnte festgestellt werden, dass zahlreiche Gebäude in ihrer ursprünglichen Charakteristik mit bäuerlichem Gepräge erhalten wurden. Notwendige Modernisierungsmaßnahmen an diesen Häusern wurden in der Regel so durchgeführt, dass das

...