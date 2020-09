Hallenneubauten auf der Agenda

Plankstadt.Die nächste Sitzung des Ausschusses für Ordnung, Bau und Umwelt findet am Dienstag, 15. September, um 18.30 Uhr im Ratssaal des Gemeindezentrums statt. Auf der Tagesordnung stehen das Fahrradleihsystem VRN Nextbike, Umgestaltungen am Friedhof, der Bebauungsplan zum geplanten „Kultur- und Sportquartier Westend“ und die Beauftragung von Planungsleistungen dahingehend sowie die Vergabe der Verfahrensbetreuung für die europaweite Ausschreibung der geplanten Hallenneubauten an dieser Stelle.

Außerdem kommen eine Bauvoranfrage sowie ein Bauantrag für private Bauvorhaben zur Abstimmung. Ein Exemplar der Tagesordnung mit Erläuterung der zu behandelnden Punkte liegt ab 17 Uhr im Sitzungssaal zur Einsichtnahme auf. Ein nichtöffentlicher Sitzungsteil schließt sich an. grö

