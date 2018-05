Anzeige

Eppelheim.In der Nacht zum Sonntag brachen bislang nicht ermittelte Täter einen auf dem Sporthallenparkplatz in der Justus-von-Liebig-Straße abgestellten Opel auf und stahlen zwei Handtaschen. Als Tatzeit konnte die Geschädigte die Zeit zwischen 2 und 10.15 Uhr am Sonntagmorgen eingrenzen. Als sie in der Nacht letztmals an ihrem Fahrzeug war, wies dieses noch keinen Schaden auf.

Ersten Angaben zufolge dürfte ein Sachschaden von rund 3000 Euro entstanden sein. Zeugen, die in der Nacht zum Sonntag Verdächtiges bemerkt haben und Hinweise geben können, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd, Telefon 06221/3 41 80, aufzunehmen. pol