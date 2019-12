Harfe bietet Höhepunkt

Plankstadt.Ein besinnlicher Abschluss der Festtage ist das Konzert, das Martina Mehrer am Freitag, 27. Dezember, um 18 Uhr in der katholischen Kirche St. Nikolaus in Plankstadt veranstaltet. Mit einem abwechslungsreichen Programm voll Musik und besinnlichen Texten unterhalten die Freunde (Birgit Amail-Funk, Siegfried Wosnitzka) und Familienmitglieder (Christina und Perina Rosenberger mit deren Eltern Carmen und Markus, Mona und Marc Mehrer) gemeinsam mit Mehrer die Besucher.

Ein klanglicher Höhepunkt soll durch den Special Guest, Luzia Storf, an der Harfe erzeugt werden. Der Eintritt ist frei. Der Erlös der Spenden am Ausgang geht nach Abzug der Aufwendungen an die Hospizgemeinschaft Schwetzingen. Einlass 17.30 Uhr. Die Kirche ist geheizt, es ist jedoch anzuraten, sich warm anzuziehen oder Decken mitzubringen. zg

