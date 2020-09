Harmonische Beweglichkeit

Plankstadt.Yoga und Tanz (YoTa) gibt es ab Oktober wieder live, heißt es in einer Mitteilung des Gesundheitssportvereins. Marianne Früh, Yogalehrerin und diplomierte Tanzpädagogin, plant in Kooperation mit dem Gesundheitssportverein einen neuen Kurs. Los gehen soll’s am Mittwoch, 7. Oktober.

YoTa, heißt es weiter, ist eine Verbindung von Yoga und Tanz. Die Körperübungen im Yoga führen zur besseren Beweglichkeit. Der zeitgenössische Tanz fördert das Miteinander und die Harmonie. Marianne Früh hat sich Gedanken gemacht, wie auch unter Corona-Bedingun-gen die Kurse abgehalten werden können und freut sich auf viele „alte“ und „neue“ Gesichter.

YoTa findet immer mittwochs um 10 Uhr im Fitnessraum (Untergeschoss) der Mehrzweckhalle statt. Der zehnwöchige Kurs kostet für Nichtmitglieder 70 Euro und für Mitglieder des Gesundheitssportvereins 60 Euro. Der erste Temin kann zum Schnuppern genutzt werden. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 16.09.2020