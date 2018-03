Hasenmuseum bleibt zu

Anzeige

Eppelheim.Dieses Jahr hoppelt der Osterhase vorbei. Das Hasenmuseum im Wasserturm bleibt am Ostermontag zu. Es gibt weder Führungen noch Aktionen, auch keine Überraschungen für Kinder. Die Hiobsbotschaft an Museumsgründer Professor Josef Walch kam vor zwei Wochen.

Bürgermeisterin Patricia Rebmann teilte ihm per E-Mail mit, „dass das Hasenmuseum im Wasserturm keine Genehmigung der Baurechtsbehörde besitzt. Die Nutzung des Wasserturms wurde untersagt, als dem Baurechtsamt auffiel, dass ein Trauzimmer im ersten Obergeschoss betrieben wird, ebenfalls ohne Genehmigung.“ An Ostern könne man keine Öffnungszeiten anbieten, „da ohne Nutzungsgenehmigung kein Versicherungsschutz besteht“.

Das Hasenmuseum hatte seit der Eröffnung 2009 die umfangreiche Sammlung laufend ergänzt und über die Jahre viele Besucher. Zwei vollgeschriebene Gästebücher dokumentieren das. Für Kindergärten und Schulen leistete das einzige Museum seiner Art in Europa eine umfangreiche Vermittlungsarbeit. „So lebt denn die der Stadt Eppelheim übereignete Sammlung nicht allein von der Qualität ihrer Exponate, sondern auch von deren professioneller Präsentation und der intelligenten Verbindung und Gegenüberstellung höchst unterschiedlicher inhaltlicher und formaler Aspekte“, heißt es in der Begutachtung des ehemaligen Direktors des Heidelberger Kunstvereins und Honorarprofessors für Kunstgeschichte an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg, Hans Gercke. Ob das Museum noch einmal seine Pforten öffnet, steht nun in den Sternen. „Der Ostermontag war immer eine Kultveranstaltung“, bedauert Josef Walch die Schließung.