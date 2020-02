Hatha-Yoga zur Entspannung

Plankstadt.Die Volkshochschule (VHS) Schwetzingen bietet in der Mehrzweckhalle einen Kurs im Hatha-Yoga an. In diesem Kurs mit dem Schwerpunkt Entspannung lernen die Teilnehmer verschiedene Körper- und Atemübungen sowie Entspannungstechniken, um die Körperwahrnehmung zu verbessern.

Die Kraft, Beweglichkeit, Koordination und Bewegungsfreude soll sich weiterentwickeln. Außerdem wird Stressvermeidung und Stressbewältigung behandelt, heißt es in der Ankündigung. Der Kurs findet unter der Leitung von Coura Diop zwölfmal montags ab 10. Februar von 10 bis 11.30 Uhr statt. Die Teilnahmegebühr beträgt 85 Euro. zg

