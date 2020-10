Hauptversammlung ist abgesagt

Plankstadt.Die TSG Eintracht wollte eigentlich am Mittwoch, 21. Oktober, die Jahreshauptversammlung durchführen. Doch aufgrund der seit Montag geltenden Pandemiestufe 3 sagt der Vorstand diese ab. „Die Lage hat sich in den letzten Tagen sehr dynamisch entwickelt, so dass wir verantwortungsbewusst agieren müssen“, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. Die Mitgliederversammlung wird daher auf unbestimmte Zeit verschoben. Die Versammlung wäre insofern wichtig, da Wahlen anstehen und kürzlich überraschend der erste Vorsitzende Tobias Rösch sein Amt mit sofortiger Wirkung niedergelegt hat. Zwar kann das Vorstandsteam auch so noch agieren, ist aber auf der Suche nach Verstärkung. zg/grö

