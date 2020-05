„Hausaufgaben“ sind bei ihnen unerlässlich

Plankstadt.Eine Zwangspause bescherte die Corona-Pandemie den Vereinen. Gerade Chöre mussten ihre Singstunden erst einmal aufgeben. Die Sänger des katholischen Kirchenchores mit ihrer Chorleiterin Valerie Schnitzer wollten allerdings nicht länger untätig sein und wagten sich auf neues Terrain, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Dirigentin kommt seit drei Wochen zu jedem Chormitglied nach Hause – über den Bildschirm des Computers oder des Smartphones. Erst wurden Briefe und E-Mails geschrieben und Telefonate getätigt, um nachzuforschen, ob es technisch möglich ist und die Bereitschaft eine große Mehrheit findet.

Gleich 22 Mitglieder dabei

Die Freude war groß, als sich gleich beim ersten virtuellen Treffen 22 Sänger vor den Bildschirmen versammelten. Und die, die noch nicht soweit waren, wurden unterstützt oder von jüngeren Familienmitgliedern technisch begleitet.

Valerie Schnitzer hatte zu Hause in ihrem Arbeitszimmer die notwendige Technik für eine videounterstützte Chorprobe installiert und lud nun über die Plattform „Zoom“ zur gewohnten Zeit am Dienstagabend per E-Mail ein. Für die zu probenden Stücke nahm sie die einzelnen Stimmen Sopran, Alt, Tenor und Bass mit dem Klavier in Audiodateien auf und verschickte sie zusammen mit den Noten an die Chormitglieder. So konnte jeder seine Stimme hören und dazu singen üben.

Anfangs war das gemeinsame Singen in der Videokonferenz schwierig, da es bei der Echtzeitübertragung zu technisch bedingten Verzögerungen kommt. Daher muss sich während des Singens jeder Teilnehmer auf stumm schalten und so hört jeder nur sich und die Dirigentin am Klavier. „Hausaufgaben“ sind unerlässlich, das heißt mit den Hörspuren üben und sich sogar selbst beim Singen aufnehmen, während man über Kopfhörer der Tonspur folgt.

Später können so die Aufnahmen von der Dirigentin übereinandergelegt und bei einem Videogottesdienst verwendet werden. Beispielsweise singt so der Kirchenchor bei einem Festgottesdienst.

Schwierig – aber aufregend

„Alles in allem eine schwieriges, aber auch aufregendes Projekt. Und es klappt von Mal zu Mal besser. Man freut sich jedes Mal auf ein Wiedersehen und ist gespannt, ob ein paar neue Gesichter dabei sind, die es wagen. Vielleicht darf sich der Chor nach langsamer Öffnung der Kirchen auch bald in kleinen Gruppen zum Singen in der großen St. Nikolauskirche sehen, denn nichts ist besser als ein Singen in der Gemeinschaft“, heißt es abschließend in der Mitteilung. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 25.05.2020