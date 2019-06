Hefe ist der fleißigste Mitarbeiter

Plankstadt.Es ist 6.30 Uhr und im Gewerbegebiet ist es noch ruhig. Über der Welde-Brauerei liegt jedoch bereits ein ganz eigener Geruch – die Produktion scheint schon zu laufen, Wasserdampf steigt über dem Gelände empor. In einem Büro ist Leben: Braumeister Stephan Dück sitzt bereits am Schreibtisch. Doch nicht lange: Er sitzt schon auf glühenden Kohlen, will auf seine tägliche Kontrollrunde gehen.

