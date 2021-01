Dialekt bedeutet für mich Heimat pur. Wenn jemand etwas auf Kurpfälzisch sagt, dann geht mein Herz auf und ich fühle mich zu Hause. Das ist mir ganz besonders aufgefallen, als ich eine Schulung in Stuttgart hatte und nach dieser einen Woche nur noch Schwäbisch in meinem Kopf hatte. Als ich dann wieder in der Heimat war, habe ich mir sehnlichst gewünscht, ein Alltagsgespräch auf Kurpfälzisch belauschen zu können, um den Kopf wieder umzupolen. Dabei kann ich die Mundart selbst gar nicht sprechen – höchstens vielleicht einzelne Wörter. Die flechte ich unwillkürlich ein, wenn jemand auf Kurpfälzisch mit mir spricht. Und dann ernte ich meist ein Lachen, weil ich es eben falsch ausspreche. Gerade dieser nasale Laut zwischen o und a – da bin ich aufgeschmissen. Dabei würde ich den Dialekt wirklich gerne beherrschen. Nur wurde bei mir daheim einfach immer Hochdeutsch gesprochen und auch in der Schule war dies vorherrschend. Es gibt ja Leute, die sich ihren Dialekt mühsam abtrainieren, weil sie glauben, sie wirken damit ungebildet oder hätten schlechtere Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Das finde ich schade. Vielleicht sollte man auch Dialektunterricht in der Schule einführen? Am besten ist es aber wohl, man ist sozusagen „zweisprachig“, kann also beides gut. So ist es auch möglich, sich mit Norddeutschen verständigen, die hier bestimmt erst einmal gar nichts verstehen – aber wir ja umgekehrt auch nicht, wenn wir mit Plattdeutsch konfrontiert werden, würde ich mal behaupten.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 15.01.2021