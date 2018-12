Heimatbrief geht ins Ausland

Plankstadt.Zum Ende jedes Jahres geht der „Plankstädter Heimatbrief“ hinaus zu den vielen ehemaligen „Plänkschtern“, die nicht nur über ganz Deutschland, sondern über die ganze Welt verstreut sind. Ein kleiner Auszug aus dem vielfältigen Geschehen in ihrer ehemaligen Heimatgemeinde soll ihre Erinnerung an die Heimat wachhalten, schreibt Gemeindearchivar Ulrich Kobelke, der für die Ausgabe verantwortlich ist. Immerhin sind einige „Plänkschter“ in alle Teile der Welt ausgewandert oder beruflich dort engagiert – der weitaus größte Teil der Empfänger des Briefes lebt in den USA.

Nach dem Versand liegt ein Rest der Heimatbrief im Bürgerbüro für interessierte Bürger aus. Wer auswärts oder im Ausland wohnende Verwandte oder Bekannte hat, die keinen Heimatbrief erhalten, kann deren Adresse im Bürgerbüro abgeben oder unter ulrich@kobelke.de melden, damit auch andere Interessenten einen Brief erhalten. uk

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 29.12.2018