Heinrich Liebig ist plötzlich Millionär

Plankstadt.Nach einjähriger Pause startet die Schaubühne in die neue Saison. Die Schauspieler sind schon fleißig dabei, für ihr neues Stück „Funny Money“ zu proben. Nun läuft auch der Vorverkauf für die Vorstellungen, die an vier Samstagen, jeweils um 20 Uhr stattfinden: am 5., am 12., am 19. und am 26. Oktober – sowie am Sonntag, 13. Oktober, um 19 Uhr.

Im Zentrum des Geschehens steht Heinrich Liebig (Patrick Schleich), der eigentlich ein anständiges bürgerliches Leben führt, bis er eines Tages in der U-Bahn seinen Aktenkoffer mit dem eines Fremden vertauscht. In diesem befinden sich 2,5 Millionen Euro. Das Chaos nimmt seinen Lauf. Neben vielen bekannten Gesichtern geben mit Martin Neidig und Christian Kolb auch wieder zwei neue Darsteller ihr Debüt. zg

