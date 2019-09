Helfer gesucht beim Ehrenamtsabend

Plankstadt.Die TSG Eintracht sucht nach Menschen, die sich ehrenamtlich einbringen möchten, um die Zukunft des Vereins zu sichern (wir berichteten). Dafür trifft sich der Arbeitskreis Ehrenamt am Mittwoch, 18. September, um 19 Uhr im Versammlungsraum im Untergeschoss der Dr.-Erwin-Senn-Halle. Eingeladen sind alle am Fortbestand des Vereins Interessierten, die sich in die Vereinsarbeit einbringen möchten.

Vor allem für die Bereiche Vereinsführung, Mitgliederverwaltung, Kasse, Organisation von Veranstaltungen, als Trainer oder Betreuer, Technik sowie IT sucht die TSG Eintracht Helfer – sei es auf regelmäßiger Basis oder auch punktuell für Arbeitseinsätze. Bei Fragen eine E-Mail schicken an mail@tsg-eintracht-plankstadt.de. zg

