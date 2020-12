Helfer laden Altpapier aus

Plankstadt.Die TSG Eintracht sammelt wieder Altpapier. Die Sammlung findet am Samstag, 5. Dezember, von 9 bis 13 Uhr auf dem Festplatz statt. Aufgrund der Corona-Verordnung wurde in enger Abstimmung mit dem Ordnungsamt ein Hygienekonzept erstellt. „Wir fordern alle Beteiligten auf, sich an die Hygieneregeln unter www.tsg-eintracht-plankstadt.de zu halten, um für eine sichere Sammlung zu sorgen“, schreiben die Verantwortlichen.

Anlieferer sollen nicht aus ihrem Auto aussteigen. Helfer übernehmen das Ausladen für sie. Bei einem zu hohen Aufkommen von Fahrzeugen und einem Rückstau werden die Anlieferer gebeten, zu einem späteren Zeitpunkt wiederzukommen. Die Einfahrt zur Sammelstelle wird von Anweisern koordiniert. Da die Altpapiersammlung als Veranstaltung eingeordnet wird, muss auch hier die Kontaktverfolgung sichergestellt werden (Anwesenheitsliste). Hierfür werden die Helfer die Kfz-Kennzeichen festhalten. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 04.12.2020