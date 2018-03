Anzeige

Doch auch im laufenden Jahr sind vielfältige Aktionen geplant. Zunächst wird am Samstag, 24. März, um 14 Uhr das VdK-Frühlingsfest im „Eviva“ gefeiert, wo ein Vortrag der Polizei zum Thema Trickdiebstahl geplant ist. Im Juni folgt ein Mehrtagesausflug nach Kärnten, im Juli ein Tagesausflug nach Ettlingen. Der Gesundheitstag am Donnerstag, 13. September, steht unter dem Thema „Alles rund um den Darm“. Mit einem Weinausflug in den Kraichgau und der Adventsfeier soll das Jahr zu Ende gehen. Die Mitglieder sprachen sich dafür aus, auch wieder an der Aktion „Frohe Herzen“ teilzunehmen, bei der man freien Eintritt in den Europapark bekommt.

Helmut Gaa beschloss die Versammlung mit dem Dank an alle Helfer. Was den Sozialverband ausmacht, sagte dann Erika Treiber mit Hilfe eines Gedichts: „Ein bisschen mehr Liebe, statt immer nur Hass, statt immer nur ich ein klein bisschen du. Kein Trübsinn und Dunkel, mehr Freude und Licht. Und viel mehr Blumen so lange es geht, nicht erst auf Gräbern, da blüh’n sie zu spät.“ grö

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 27.02.2018