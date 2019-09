Plankstadt.Es ist ein ganz besonderes Motto, unter dem dieser Aktionstag steht: „Heute ist ein schöner Tag“, heißt es am Samstag, 28. September, ab 13 Uhr in der und rund um die Mehrzweckhalle – zum bereits fünften Mal. Familie Schmidt organisiert diese Benefizveranstaltung in Erinnerung an die kleine Emily, die in jungen Jahren an Krebs gestorben ist.

Los geht es mit einem Knaller. Die Quad- und Trike-Kinder Vorderpfalz und Hockenheim sind mit ihren Gefährten zu Gast und werden Kerstin Schmidt sowie einen Überraschungsgast an die Halle fahren und sicherlich für einiges Staunen sorgen. Getunte Autos, ein Kinderkarussell, Essen und Trinken, eine Tombola, Bastelstände: Es wird viel geboten, die Liste ist nicht vollständig. Nicht fehlen darf die Band „Broken Wall“ mit ihrer Santiano-Show. Dazu kommen die „Frankonier“ aus Würzburg, die sich vor der Bühne einen Schaukampf liefern werden.

Ein Renner wird sicherlich die Show von „Elsa“ und „Anna“ (Jeniffer Kollodezieyski und Irene Majer) aus dem Disneyfilm „Die Eiskönigin“. Der Kindergarten St. Martin aus Plankstadt wird um 14 Uhr mit Lied und Tanz unterhalten. Auf der Bühne steht um 18 Uhr die Band „Mit ohne Strom“. Ab etwa 20 Uhr spielen dann „who2ladies“ auf. Der Eintritt ist frei, auf dem Gelände stehen Spendendosen bereit. Der Erlös geht an die Onkologie Heidelberg, „Kinder unterm Regenbogen“ und an die Wohngemeinschaft für Menschen mit Behinderung der beiden Vereine „Habito“ und „Pro Down“ in Schwetzingen. grö

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 28.09.2019