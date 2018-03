Hexe Griselda hat die Osterprüfung vergessen

Anzeige

Plankstadt.Der Frühling klopft an, Ostern steht bald vor der Tür, und so passt das Theaterstück um die wilde Osterhexerei der Wolfsburger Figurentheater Compagnie für Kinder ab drei Jahren, das am Donnerstag, 8. März, 15 Uhr, in der Bücherei aufgeführt wird, zur Jahreszeit.

Die kleine Hexe Griselda steckt mitten in den Vorbereitungen für die Osterzeit, da klopft es an der Tür. Kommt da etwa schon der Osterhase? Nein, es ist die Osterhexe, die Griselda an die bevorstehende Hexenosterprüfung erinnert. Ach du liebes bisschen, das hat Griselda ganz vergessen! Bloß keine Zeit verlieren und das Hexenbuch herausgeholt.

Jüngere Kinder – auch Babys – müssen während der Vorstellung außerhalb des Veranstaltungsraumes betreut werden. zg