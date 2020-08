Hier finden Vögel in Zukunft Futter

Plankstadt.Egal ob mit Saft oder Milch gefüllt – in fast jedem Haushalt stehen Tetrapaks im Kühlschrank. Wöchentlich stapeln sich die zusammengefalteten Behälter im Müll. Ein kurzes Leben für so viel Material. Das findet auch Kirsten Erbach und verlängert das Leben verschiedener Gegenstände auf kreative Art und Weise. „Aus so vielen alten Dingen könnte man noch etwas Tolles machen. Das ist viel zu

...