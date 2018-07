Anzeige

PLANKSTADT.Maximilian und Samuel stellen digital ein Phantombild her, „mit einer App“, erklären sie. Auf den Spielplätzen im Ort sind Schüler unterwegs und testen, was es gibt, was kaputt ist, wo Spielen am meisten Spaß macht. Robin, Denis, Jannika und Marc verleihen mit dem Pinsel ihren Fantasietieren aus Pappmaschee ordentlich Farbe.

Es ist Projektwoche an der Friedrichschule und alle Grundschüler können ihrer Neigung entsprechend bearbeiten, was Spaß macht. Zwei Wochen haben die Kinder Zeit, aus den auf kleinen Plakaten vorgestellten Projekten das auszuwählen, das ihnen gefällt. Montags geht es los, die Grundlagen werden vermittelt, erste Aktionen gestartet.

Die „Spielplatzdetektive“ etwa haben einen Lageplan von der Verwaltung bekommen, damit sie auch wirklich jeden Spielplatz im Ort finden und begutachten können. Unterwegs sind sie mit Zettel und Stift, haken ihre Checkliste ab, was auf einem tollen Spielareal sein soll, was ganz, was kaputt ist und mehr.