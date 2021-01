Hilfe gibt’s in Ausnahmefällen

Plankstadt.Mit Worten von Gesundheitsminister Manne Lucha bittet die Gemeinde die Bevölkerung beim Thema Impfen um Geduld: „Mit der derzeit vom Bund zur Verfügung gestellten Menge an Impfstoff können wir täglich in Baden-Württemberg 6500 Menschen impfen. Die Bundesregierung hat per Verordnung festgelegt, dass im ersten Schritt insbesondere über 80-Jährige sowie ärztliches und pflegerisches Personal geimpft werden dürfen. Allein diese Personengruppe macht bei uns im Land rund eine Million Menschen aus, die derzeit impfberechtigt sind“, so Lucha.

Aktuell sind kaum Termine in den Impfzentren der Region frei, es entstehen sehr lange Wartezeiten, wenn man die Hotline anruft (wir berichteten). Dies führt allerdings laut der Pressemitteilung der Gemeinde in einigen Fällen zu Anrufen aufgebrachter Seniorinnen und Senioren bei der Verwaltung. „Gerne würden wir allen Impfberechtigten in Plankstadt Impftermine verschaffen, aber die Gemeinde hat keine Zuständigkeit und keinerlei Einfluss auf die Vergabe der Termine“, betont Bürgermeister Nils Drescher.

An Call-Center weitergeleitet

Eine Impfung im Impfzentrum erfolgt nur mit Termin. Bei der Terminvereinbarung, telefonisch über die zentrale Nummer 116 117, werden Anrufer an das vom Land beauftragte Call-Center weitergeleitet und bekommen dort gleichzeitig die Termine für Erst- und Zweitimpfung im selben Impfzentrum. Alternativ kann man sich über die Internetseite www.impfterminservice.de/impftermine für einen Termin anmelden – sofern es denn welche zu vergeben gibt.

„Sollten Sie kein Telefon und kein Internet bedienen können und keine Verwandten oder Angehörige haben, die Ihnen helfen können, sind Ihnen seit einiger Zeit Martina Ahnepohl oder Anneliese Strottner von unserem Seniorenbüro gerne bei der Anmeldung behilflich“, teilt die Verwaltung mit und fügt noch an: „Wir können diese Hilfe zum Bedienen der Internetseite aber nur in diesen Fällen anbieten. Die schnellste und verlässlichste Art und Weise, zu einem Impftermin zu kommen, ist jedoch die eigenständige Terminvereinbarung über die von der Landesregierung eingerichteten Kanäle.“

Das Land weist darauf hin, dass die Fahrt zum Impfzentrum privat organisiert werden muss. Von Plankstadt aus kann man das Impfzentrum in Patrick-Henry-Village über die reguläre ÖPNV-Verbindung über Eppelheim zum Heidelberger Hauptbahnhof und von dort mit dem eingerichteten Shuttlebus erreichen.

Mit dem Taxi

Der Schwetzinger Verein Taxi (Telefon 06202/1 51 11 oder 1 61 11) hat der Gemeinde Plankstadt mitgeteilt, dass die Möglichkeit auch für Plankstadter Bürgerinnen und Bürger besteht, zu festgesetzten Preisen zu den Impfzentren gefahren zu werden. Allerdings erhalten Bürger in Baden-Württemberg im Gegensatz zu anderen Bundesländern die Taxikosten nicht in jedem Fall über die Krankenkasse oder das Land erstattet. In besonderen finanziellen Notsituationen können sich Bürger daher an die oben genannten Mitarbeiter der Senioreninitiative wenden, hier wird eine Erstattung der Taxikosten über die Notgemeinschaft der Gemeinde geprüft.

Nach den offiziellen Statistiken des Robert-Koch-Instituts liegt Baden-Württemberg bezüglich der Impfquote mit 1,2 Prozent der Bevölkerung zum Stichtag 19. Januar gemeinsam mit Hessen und Nordrhein-Westfalen auf dem letzten Platz der sechzehn Bundesländer. Zu diesem Stichtag wurden in Baden-Württemberg 128 128 Impfungen durchgeführt. Zum Vergleich sind im Nachbarbundesland Bayern im gleichen Zeitraum 226 316 Impfungen durchgeführt worden. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 20.01.2021