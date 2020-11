Hilfe mit Menschlichkeit und Verständnis

Plankstadt.Pflegende Angehörige sind es gewohnt, Krisen zu bewältigen. Corona trifft sie aber besonders hart. Ein guter Zeitpunkt für ein Zeichen der Anerkennung, heißt es in einer Pressemitteilung. Deutschlandweit werden also in diesem Jahr 44 Menschen von verschiedenen pflegenden Angehörigen mit dem Preis „Ein Herz für Angehörige“ und der dazugehörenden Urkunde geehrt.

Der Verein Pflegende Angehörige hat einen Pflegedienst aus dem Verbreitungsgebiet unserer Zeitung stellvertretend für viele andere mit diesem „Angehörigen-Dankespreis 2020“ ausgezeichnet. Er geht an Menschen, die sich besonders auch für die Angehörigen von Pflegebedürftigen einsetzen. Der Preis mit der Nummer 7 ging an den „Ambulanten Pflegedienst Sana“ aus Plankstadt. Entgegengenommen wurde dieser Preis von Tanja Rehberger-Sorrentino.

Den Preis übergab Rudolf Enzmann aus Schwetzingen, der seine seit vielen Jahren an Multipler Sklerose erkrankte Frau zu Hause pflegt und ein Mitglied des 2017 gegründeten Vereins ist. „Immer mehr sind wir auf Menschen angewiesen, die uns mit Empathie, Menschlichkeit und Verständnis begegnen und helfen. Der Pflegedienst Sana ist hier ein besonders hervorzuhebendes Beispiel. Gerade in diesen besonderen Zeiten sind Spontanität und Zuverlässigkeit gefragt“, heißt es in der Mitteilung.

Es kann jeden treffen

Jeden kann es treffen, jeder kann plötzlich pflegebedürftig werden. Oft geht es dann, vor allem in den höheren Pflegegraden, nicht ohne unterstützende Hilfe eines Pflegedienstes. Die Hamburger Künstlerin Wiebke Worm, die ihren Ehemann zu Hause pflegt, hatte die Idee, dafür einen Dankespreis zu kreieren. „Nur wenn es den Pflegenden gut geht, geht es auch den Pflegebedürftigen gut“, so die Pressemitteilung.

Der Verein Pflegende Angehörige will unter anderem sorgenden und pflegenden Angehörigen als dem größten Betreuungs- und Pflegedienst Deutschlands den Stellenwert geben, den sie verdienen und sich dafür einsetzen, dass in allen Gremien nicht mehr über sondern mit pflegenden Angehörigen gesprochen wird. zg

