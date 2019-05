Höhere Entschädigungen für die Feuerwehrleute

Plankstadt.Die Feuerwehrleute bekommen für ihr Ehrenamt eine höhere Entschädigung. Dafür hat der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung vor der Wahl die Satzung angepasst. Grund dafür war auch eine neue Mustersatzung vom August 2018, die der Gemeindetag Baden-Württemberg veröffentlicht hat. An diese neuen rechtlichen Erfordernisse müssen die alten Satzungen nun angepasst werden. In einigen umliegenden Gemeinden ist das bereits geschehen.

In Absprache mit den umliegenden Gemeinden Ketsch, Brühl, Oftersheim, Eppelheim und Schwetzingen wurde sich dafür entschieden, Auslagen und Verdienstausfälle in tatsächlicher Höhe zu ersetzen. Bisher galt eine Höchstgrenze von 24 Euro pro Stunde.

Erfrischungszuschuss neu

Für Auslagen wird eine Aufwandsentschädigung gewährt, für die ersten vier Stunden von 8 Euro (bisher 3), von mehr als vier bis acht Stunden 16 Euro (bisher 8) und von mehr als acht Stunden 24 Euro (bisher 11 beziehungsweise 13). Neu aufgenommen wurde ein Erfrischungszuschuss, sofern dieser nicht beim Einsatz in Naturalien gewährt wird.

Feuerwehrleute, die über das übliche Maß hinaus Feuerwehrdienst leisten, erhalten eine zusätzliche Entschädigung. Dabei handelt es sich um insgesamt 8208 Euro im Jahr, die an die Kommandanten, den Gerätewart, Atemschutzgerätewart und Jugendwart gehen sollen. Bisher wurden 1930 Euro pro Jahr ausgezahlt. Die Plankstadter Wehr hat sich dazu entschieden, das Geld an mehr Personen als vorgesehen zu verteilen, so dass nun beispielsweise unter anderem auch der Leiter der Kinder- und der Jugendfeuerwehr sowie Schriftführer, IT-Team und Kassierer in dem Personenkreis enthalten sind.

Höchstsatz für einen Tag

Eine weitere Änderung gibt es für haushaltführende oder selbstständige Personen in der Wehr. Personen, die keinen Verdienst haben und den Haushalt führen, erhalten eine Entschädigung von 20 Euro pro Stunde (bisher 13 Euro). Bei Selbstständigen liegt der Satz bei 30 Euro pro Stunde, höchstens jedoch 240 Euro pro Tag. Die Satzung tritt rückwirkend zum 1. Januar in Kraft. Die Fraktionen begrüßten die Satzung. Die Entschädigung sei „ein Spauz“ im Vergleich zu dem, was die Feuerwehrleute dafür leisten, meinte beispielsweise Fredi Engelhard (Plankstadter Liste).

Das Aufsplitten des Betrages auf mehrere Personen spreche für die Kameradschaft in der Wehr, betonten Jutta Schuster (CDU) und Jutta Schneider (SPD). Sigrid Schüller machte klar: „Ohne einen einigermaßen angemessenen finanziellen Ausgleich wird es in Zukunft nicht möglich sein, die Feuerwehr zu betreiben.“ grö

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 28.05.2019