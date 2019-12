Hoffen auf Neuanfang

Plankstadt.Der Ortsvereinsvorstand der SPD befasste sich in seiner vergangenen Sitzung mit dem Ergebnis der Mitgliederbefragung in Sachen Parteivorsitzende. Man war durchweg damit zufrieden, dass Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans als Parteivorsitzende auserwählt wurden, was dann letztlich der Parteitag bestätigte. Man erwarte nun von den neuen Parteivorsitzenden einen überzeugenden Neuanfang in der SPD.

Vor zwei Jahren hatte sich der Ortvereinsvorstand deutlich gegen eine Große Koalition ausgesprochen. In der bundesweiten Mitgliederbefragung hatte eine Mehrheit die Bildung einer GroKo akzeptiert. Der SPD-Ortsvereinsvorstand hatte diesen demokratischen Entscheidungsprozess respektiert und sich mir der GroKo abgefunden. Nun sollten auch die GroKo-Befürworter, die für Klara Geywitz und Olaf Scholz gestimmt hatten, den jetzigen Mitgliederentscheid anerkennen.

Mehr soziale Gerechtigkeit

Die neue Parteispitze hat sich gegen einen raschen Ausstieg aus der GroKo ausgesprochen. Gut so, war die Auffassung im Plankstädter SPD-Ortsvereinsvorstand. Eine vorgezogene Neuwahl würde nur Stimmengewinnen für die AfD und die Grünen zur Folge haben, war die Meinung.

Im Koalitionsvertrag zwischen SPD und Union wurde vereinbart, dass Mitte der Legislatur eine Bestandsaufnahme vorgenommen werden wird. Es sei jetzt an der Zeit, so die Meinung der Plankstädter Genossen, dass sich die SPD in der Bundesregierung für mehr soziale Gerechtigkeit, beispielsweise mit der Erhöhung des Mindestlohns, und für höhere Ausgaben für den Klimaschutz einsetzt. sr

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 12.12.2019