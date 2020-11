Hoffen und gemeinsam beten

Plankstadt.Gemeinsam in der Krise hoffen und beten. Diesem Anliegen vieler Menschen wird in einem ökumenischen Gebet am Sonntag, 8. November, um 14 Uhr in der Kirche St. Nikolaus nachgekommen. Die evangelische Pfarrerin Christiane Banse und der katholische Geistliche Uwe Lüttinger laden ein, sich im Gebet zu versammeln.

Eingeladen sind insbesondere auch die Menschen, deren Angehörige aktuell mit dem Coronavirus kämpfen oder dem Kampf erlegen sind. Die bekannten Regelungen der geltenden Corona-Verordnung für Gottesdienste werden eingehalten. Falls der Platz in der Kirche nicht ausreicht, liegen am Eingang der Kirche Gebete zum Mitnehmen aus. Sollte dieser Fall eintreten, wird um Verständnis gebeten. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 07.11.2020