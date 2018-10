Hugenotten und ihre Flucht im Fokus

Plankstadt.Passend zur Jahresausstellung zum Thema „Flucht und Vertreibung“ bietet der Heimat- und Kulturkreis am morgigen Donnerstag um 19.30 Uhr einen Vortrag von Autor Wolfgang Vater im Heimatmuseum, Schwetzinger Straße 17, über die Hugenotten an. Die Hugenotten, französische Protestanten, waren eine Glaubensgemeinschaft, die in Frankreich im 15. und 16. Jahrhundert stark verfolgt wurde. Besonders die Verfolgungen unter Ludwig XIV. lösten 1685 eine Fluchtwelle von einer Viertelmillion Hugenotten in die umliegenden protestantischen Länder aus. So kamen viele in unsere Gegend.

Der Autor Wolfgang Vater hat über die Umstände der Vertreibung recherchiert und darüber einen historischen Roman geschrieben. In seinem Buch „Die Flucht nach Heidelberg“ wird anschaulich die Flucht mit ihren Gefahren beschrieben und Geschichte erlebbar. Vater wird auch Einblicke in die Macht der katholischen Bischöfe und Landesfürsten der damaligen Zeit vermitteln. Der Eintritt ist kostenfrei. zg

