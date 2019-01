Hund „Charlie“ macht den Kindern Mut

Plankstadt.Die Gemeindebücherei wartet für Kinder und Erwachsene wieder mit zahlreichen Aktionen und Veranstaltungen auf. So wird nicht nur die Kreativität beim Basteln und Origamifalten gefördert. Der Journalist Peter Lemke liest vor und das Blinklichter Theater, Theater Sturmvogel sowie das Marotte Figurentheater haben Aufführungen vorbereitet. Zudem gastiert die Lesekiste der württembergischen Landesbühne Esslingen im Gemeindezentrum, wo auch – bis jetzt noch streng geheime – Filme beim „Kino für Kids“ gezeigt werden.

„Kein Kleben, kein Schneiden – nur falten“, heißt es, wenn Melanie Jungmann-Görner Kindern ab zehn Jahren und Erwachsenen die Kunst des Origamifaltens beibringt. Anfänger und Könner sind dazu jeden Monat in die Bücherei eingeladen. Das Material wird gestellt und der Eintritt ist frei.

Unter der Leitung von Jennifer Bayer basteln in zwei Grippen Kinder ab vier Jahren und Grundschüler. Die Teilnehmerzahl ist dabei begrenzt, weswegen man sich in der Bücherei anmelden sollte. Wer dagegen lieber nur zuschaut, ist beim „Kino für Kids“ genau richtig. Die Filme bleiben noch streng geheim, aber sicher ist, dass für Popcorn und Getränke im Gemeindezentrum gesorgt wird. Kostenlose Eintrittskarten gibt es in der Bücherei.

Wenn der Journalist Peter Lemke in die Gemeindebücherei kommt, wird es für Kinder im Alter von fünf bis neun Jahren spannend und komisch. Denn er bringt nicht nur Abenteuergeschichten mit, sondern will auch mit lustigem und fantasievollen Texten begeistern. Das Blinklicht-Theater gastiert mit seinen Figuren im Untergeschoss des Gemeindezentrums. In dem Stück „Alberta geht die Liebe suchen“ geht es um das gleichnamige Mäusemädchen, das den Frühling auf der Blumenwiese erlebt und wissen will, was es mit der Liebe auf sich hat.

Unter dem Titel „Mein Freund Charlie“ erzählt das Theater Sturmvogel die Mitmach-Geschichte der kleinen Kim. Sie ist eine echte Tagträumerin, redet mit ihren Zehen und fantasiert stets lustige Geschichten. Aber in der neuen Stadt fühlt sie sich nicht wirklich wohl: Die Nachbarskinder sind gemein zu ihr, auch die Lehrerin piesackt sie und Papa ist dauernd im Stress. Da erfindet sich Kim einen unsichtbaren Freund, den Hund „Charlie“, der sie von nun an überall hin begleitet. Nur Kim kann ihn sehen, er tröstet sie und macht ihr Mut.

Alleine auf der Eisscholle

Die Aufführung „Der kleine Eisbär“ vom Marotte Figurentheater beginnt am Donnerstag, 16. Mai, um 15 Uhr – ebenfalls im Untergeschoss des Gemeindezentrums. Dann können sich die Kinder noch mal an den Winter erinnern, denn hoch oben im Norden, wo Schnee und Eis ewig sind, wohnt Lars, der kleine Eisbär. Lars kann schon auf dem Rücken seines Vaters reiten und mit einer Pfote Fische fangen. Eines Tages passiert etwas Schreckliches: Lars treibt allein auf einer Eisscholle hinaus aufs Meer. Und erlebt sein erstes großes Abenteuer.

Die letzte Veranstaltung im Programm der Gemeindebücherei richtet sich am Mittwoch, 3. Juli, um 10.30 Uhr an die Zweitklässler der Friedrich- und der Humboldtschule. Dann ist die Lesekiste der württembergischen Landesbühne Esslingen mit dem Stück „Rico, Oskar und die Tieferschatten“ zu Gast und erzählt die Geschichte zweier Freunde. Rico ist ein ungewöhnlicher Junge. Er denkt sehr viel, aber anders als andere. Von sich selbst sagt er, er sei „tiefbegabt“.

Obwohl seine Mutter ihn unglaublich lieb hat und stolz auf ihn ist, muss sie ihn oft alleine lassen, weil sie arbeiten muss. So vertreibt sich Rico die Zeit damit, die Welt zu entdecken. Das einzige Problem ist, dass er keine richtigen Freunde hat. Doch das ändert sich, als er Oskar trifft. Der ist hochbegabt, lebt aber in ständiger Angst und trägt deshalb einen Sicherheitshelm. Als Oskar in die Fänge des berüchtigten Kindesentführers „Mister 2000“ gerät, macht sich Rico auf, um seinen Freund zu befreien und das Rätsel um die komischen Schatten im Hinterhaus zu lösen.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 24.01.2019