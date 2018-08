Anzeige

Schwetzingen/Plankstadt.Einen Schaden von 5000 Euro hat nun der Besitzer eines Hyundai iX35 zu regeln, nachdem ein bislang nicht ermittelter Autofahrer seinen Wagen gerammt und sich danach unerlaubt entfernt hatte.

Der Halter konnte allerdings die Unfallörtlichkeit nicht exakt bestimmen. Zum einen parkte er am Montagabend auf dem Rewe-Parkplatz in der Scheffelstraße in Schwetzingen zwischen 18.45 und 19 Uhr, bevor er seine Anschrift in der Lorscher Straße in Plankstadt ansteuerte und seinen Wagen bis Dienstagfrüh, 6 Uhr abstellte. Zeugen, die eventuell auf den Anstoß aufmerksam wurden und Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Schwetzingen, Telefon 06202/28 80, zu kontaktieren. pol