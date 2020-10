Plankstadt.Die Konfirmation stand in diesem Jahr durch die Corona-Pandemie unter ganz besonderen Vorzeichen. So musste der eigentlich geplante Termin im Frühjahr verschoben werden. Doch aufgeschoben ist nun mal nicht aufgehoben und so gab es für 31 Mädchen und Jungen eben eine „Herbst-Konfirmation“. Gleich acht Gottesdienste wurden dafür in der evangelischen Kirche ausgerichtet: vier bereits am vorvergangenen Wochenende, vier nun am vergangenen Wochenende. So konnten die Hygienerichtlinien eingehalten werden.

Pfarrerin Christiane Banse sprach den jungen Leuten in ihrer Predigt Mut zu: „Ihr empfangt hier vorne den Segen Gottes, der euch begleiten und stärken soll. Denn der Weg des Glaubens ist nicht immer einfach. Oft gerät man ins Zweifeln, ob der Weg richtig ist, ob Gott es auch wirklich gut mit einem meint. Aber dieser Gottesdienst soll euch zeigen, dass ihr nicht allein seid mit eurer Entscheidung. Da sind die lieben Menschen um euch her, die euch auf diesem Weg begleiten wollen, und da ist Gott, der euch seine Begleitung versprochen hat – egal was passiert!“, meinte sie.

Sie hatte außerdem Worte Jesu dabei: „,Ich bin das Licht der Welt’ hat Jesus einmal von sich gesagt. ,Ich bin für euch da, wenn es dunkel ist, wenn ihr traurig oder mutlos seid. Ich bin das Licht, das euer Leben wieder hell macht, das euch den Weg durch die Dunkelheiten zeigt.’ Dieser Zuspruch, dieses Versprechen Jesu gilt auch Euch, liebe Konfis, und es ist in etwa so wie die leuchtenden Raketen am Nachthimmel in der Silvesternacht, die alles Schwere, Dunkle und Bedrohliche verjagen wollen und Neuem, Hoffnungsvollem Raum geben.“

Jede Kerze ein Unikat

Die Konfirmanden hatten Kerzen gestaltet, die diese Worte noch einmal unterstrichen – jede war anders, aber leuchtete und machte die Welt ein Stück heller.

Dieses Jahr wurden konfirmiert: Nick Becker, Mathis Fin Engelhardt, Louis Valentin Klotter, Luke Jeremy Pljevljak, Manuel Scheuermann, Till Seeling, Leopold Seitz, Noah Martin Strieker, Lara Becker, Lotta Emilie Elisabeth Derbinski, Zoe Lea Halens, Lena Knoth, Max Heiko Moser, Julian Scholz, Charlotte Penelope Trapp, Lilly Elea Wendling, Alina Bellendier, Niklas Emmert, Jan Etzler, Yara Heid, Anton Kretschmer, Alejandra Riley, Ylenia Federica Sibille Wolf, Charis Eileen Barthelemy, Malea Barthelemy, Simon Christopher Bopp, Tobias Dietsche, Robin Ernst, Lena Heid, Mara Lynn Lehmann und Angelina Naumann. grö

