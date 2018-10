„Ich bin ganz bei mir und kann Stress abbauen“

Plankstadt.Schon immer arbeitete sie mit den Händen und war künstlerisch interessiert und kreativ. Mit Seidenmalerei fing sie an und schneiderte sogar ihr Brautkleid selbst. Beate Palme ist eine Künstlerin, die in ihrem Hobby aufgeht. Vor etwas mehr als vier Jahren schenkte ihr Mann ihr einen Wochenendworkshop im Schwarzwald. Ihr erstes Steinmetz-Seminar, das sie sehr faszinierte – auch aufgrund der Dreidimensionalität dieser Kunstform. Seitdem nimmt sie einmal im Jahr an einem Steinmetzkurs beim Kunst- und Kulturverein Römerberg teil. Auch Marmor bearbeitete sie – eine Woche lang in der Toskana, bei der Familie des Steinmetzes und Kursleiters Fabian Bruske. Ihre Bilder und Skulpturen stellt sie bei Kunst und Kultur im Wasserturm an drei Wochenenden im Herbst aus.

Wie kamen Sie dazu, künstlerisch tätig zu werden?

Beate Palme: Es macht mir einfach Spaß. Ich bin da ganz bei mir. Ich bin total entspannt, wenn ich zwei Stunden gemalt habe. Das ist ein Ausgleich zu meinem Alltagsstress. Und natürlich bekommt man auch aus dem Freundeskreis eine positive Resonanz und ich merke, dass das ankommt, was ich mache. Das positive Feedback motiviert einen dann ja auch weiterzumachen. Und mein Interesse war schon immer da.

Wie würden Sie Ihre Kunst beschreiben?

Palme: Vielfältig. Wenn ich was anfange, habe ich ein Modell im Kopf oder Figuren, die etwas aussagen. Die meisten meiner Skulpturen sind modelliert. Das liegt daran, dass ich eben nicht immer die Möglichkeit habe, Steine zu bearbeiten. So habe ich eine andere Form der dreidimensionalen Darstellung gesucht und gefunden. Durch den eigen kreierten Materialmix (Draht, Styropor, Folie, Holz, Beton, Farbe, Lack) forme ich Skulpturen, die Bewegung und Emotionen ausdrücken. Figuren, die sich gegenseitig helfen, also so ein Miteinander. Und der Stein zeigt mir auch, was er werden will. Ich bin nicht so die Perfekte, die bis zum Detailende schleift. Ich schlage hauptsächlich in den Stein.

Sie bevorzugen mittlerweile die Arbeit mit Stein? Warum und was ist an ihm besonders?

Palme: Malen ist, sage ich mal, einfacher. Wenn ich einen Klatschmohn male, dann male ich einen Klatschmohn. Wenn ich aber zum Beispiel einen Drachen aus Stein mache, dann ist das schon eine Aufgabe, die ich bewältigen muss. Es fehlt auch mal an Maschinen oder an Raum und der Zeit, wo ich Krach und Dreck machen kann. Es ist auch eine Harmonie. Der Meißel schwingt. Stück für Stück arbeite ich mich dann voran. Das ist wie Meditation. Man sieht, wie der Stein Form annimmt. Bei Bildern kann ich noch Farbe dazugeben oder auftragen. Beim Stein ist es so: Was weg ist, ist weg. Da kann ich nichts mehr dazugeben. Wenn es dann so wird, wie ich es mir vorgestellt habe, dann bin ich zufrieden und glücklich.

Wann und wie entscheiden Sie, welches Projekt Sie als nächstes angehen?

Palme: Ich habe meistens zwei Sachen parallel laufen. Ich habe im Kopf, dass ich ein Bild malen möchte. Ich kaufe mir dann die Rahmen. Ich weiß dann, sie sind im Haus und habe im Kopf, dass ich es auf jeden Fall machen werde.

Wie lange brauchen Sie denn dann für diese Arbeiten?

Palme: Für einen Stein brauche ich mindestens eine Woche. An der Marmorskulptur in der Toskana habe ich sieben Tage lang von morgens bis abends gearbeitet, natürlich mit kleinen Essenspausen dazwischen. Und für die Sandsteine besuche ich ja einen Kurs, der abseits vom Ort ist. Vier Tage lang arbeiten wir dann konzentriert von morgens bis in den frühen Abend hinein.

Das Acrylbild ist bestimmt schneller fertig?

Palme: Mal dauert es drei Stunden und manchmal drei Wochen. Ich lasse es auch mal stehen, weil ich nicht ganz zufrieden bin. Bei einem Bild kann man ja noch nachbessern.

Worin sehen Sie Vorteile einer künstlerischen Tätigkeit?

Palme: Es ist Entspannung, Ausgleich und ein schönes Hobby. Man ist bei sich, kommt runter und kann Stress abbauen. Ich bin da ganz frei und locker, wenn ich zwei bis drei Stunden was gemacht habe. Andere gehen im Wald laufen und können damit ihre Gedanken fliegen lassen und ich kann das, wenn ich was mit den Händen und Material mache.

Worauf freuen Sie sich bei Ihrer ersten Ausstellung am meisten?

Palme: Es ist eine ganz tolle Umgebung. Die Location ist sehr ausdrucksvoll, emotional und sehr gelungen. Es ist etwas ganz anderes, als in einer Sporthalle oder im Möbelhaus auszustellen. Viele Leute in meinem Bekanntenkreis wissen, dass ich kreativ bin, aber den Umfang auch mal darstellen zu können, ist etwas Besonderes. So kann man sich auch einfach mal präsentieren und zeigen, was man kann. Ich hoffe auch, dass neues Publikum zur Ausstellung dazustößt.

