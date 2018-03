Anzeige

Um die Welt getanzt

Auch wenn sie gut 18 Jahre „Hausfrau und Mutter“ gewesen ist, ist sie „irgendwie doch um die Welt getanzt.“ Das muss sie erklären, womit das Gespräch ganz schnell in Richtung Tanzen, Nähen und Plankstadter Carneval Club (PCC) und dem Faible fürs Theater abschwenkt. Wie lange sie Ballett-Tanz gelernt hat, kann sie nicht mehr genau beziffern, klar ist, dass sie die Schritte und traditionellen Tänze gelernt hat – eine gute Basis für das Training der Garden beim PCC, die sie mitbegründet hat. „Wir haben ab 1974 neben ganz vielen Marsch-Choreographien auch den ersten Showtanz beim PCC gemacht“, erinnert sie sich gerne an die Zeit zurück. Bis zum Vortanzen bei Hans-Dietrich Genscher in Bonn hat sie es mit den Mädels gebracht. Selbstredend hat Seitz auch die fantasievollen Kostüme der Mädels selbst geschneidert. Und weil sie gerne singt – übrigens schon fast 70 Jahre lang in Kirchenchor und Arbeiter-Sängerbund Liedertafel – legte sie auf dem „Bänkel“ als Bänkelsängerin im typischen Stil singend den Daumen in offene Wunden des Plankstadter politischen und normalen Alltags, sehr zur Unterhaltung und Freude der Plänkschter: „Wir haben die Plankstädter durch den Kakao gezogen.“

Begabung für Kostüme

Beim damaligen Hausfrauenbund, dem sie seit Gründung angehört und der heute „Hausfrauen“ heißt, sorgt sie mit ihrem Elan und der näherischen Begabung für bunte Kostüme und abwechslungsreiche Tänze. Mit den Hausfrauen hat sie vieles erlebt, war im Vorstand aktiv, hat sich 35 Jahre lang für die Muttertagsfeier stark gemacht.

In andere Rollen zu schlüpfen, war etwas, das sie als Leidenschaft mit ihrem Gatten teilte und mit großem Engagement in der Theatergruppe der Liedertafel mit Leben füllte. Sportlich war Marianne Seitz schon immer und deshalb auch in der TSG Eintracht aktiv, „wir waren beim Deutschen Gymnastikabzeichen in Berlin in den 1970er Jahren und oft beim Deutschen Turnfest dabei“, das macht noch heute stolz. Die agile Seniorin genießt ihr Leben „in der Mitte“, in Plankstadt mit viel Augenzwinkern und Lachen.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 28.02.2018