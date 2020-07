„Ich habe eine Messung akzeptiert“

Plankstadt.Klaus Bosike ist empört über Aussagen in einem Pressegespräch, zu dem Bürgermeister Nils Drescher auf Nachfrage dieser Zeitung am Dienstag eingeladen hatte: „Das ist absolut falsch und unwahr. Ich selbst habe die Messung akzeptiert.“ Die Ursache für seinen Ärger ist eine Passage in dem Artikel „Lieber gleich den Experten ansprechen“ vom 8. Juli. Dort wird Bernhard Müller von der Stabsstelle

...