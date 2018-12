„Ich muss es nehmen, wie es kommt“

Plankstadt.Fesch gekleidet in schmeichelndes Hellblau lächelt Charlotte Kruschwitz in die Kamera. Ihre Tochter Marion Eckel hat den Arm um sie gelegt und freut sich mit ihrer Mutter. Denn Charlotte Kruschwitz wird heute 95 Jahre alt. Geboren ist sie in Glogau in Schlesien (heute Polen), kam aber 1952 nach Plankstadt.

Wer sie nach ihrer Lebensgeschichte fragt, der sollte Zeit mitbringen. 95 Jahre

...