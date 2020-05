Von Olivia Coppius

Plankstadt. „Jeder Regenbogen ist ein Lächeln des Himmels, das uns daran erinnert, dass nach trüben Tagen auch wieder die Sonne für uns scheint“ - so formuliert es der Autor Peter Pratsch. Nie war diese Formulierung passender als in Zeiten der Corona-Krise, die den Menschen weltweit wohl immer als besonders graue und trübe Tiefphase in Erinnerung bleibt, während derer

...