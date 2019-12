Im Mai soll der Neubau starten

Plankstadt.Die Sanierung des Rathauses und der Neubau des Anbaus aus den 1960er Jahren wird die Gemeinde Plankstadt 4,5 Millionen Euro kosten. Dieser Kostenberechnung hat der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung für dieses Jahr zugestimmt. Nicht enthalten ist darin die Möblierung, die mit weiteren 200 000 Euro zu Buche schlägt. Die erforderlichen Mittel für die Maßnahme werden in den Haushaltsplänen 2020, 2021 und 2022 bereitgestellt.

Im Februar werden die Mitarbeiter der unterschiedlichen Ämter nach und nach in die Containeranlage am Festplatz ziehen, die als Übergangslösung dient. Die Bauarbeiten am Rathaus sind dann ab Mai geplant. Notwendig ist die Sanierung und der teilweise Neubau des Rathauses vor allem aus Gründen des Brandschutzes und der Barrierefreiheit. grö

