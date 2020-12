Immer aktiv für die Kirche

Plankstadt.Im November verstarb im Caritas-Altenzentrum Sancta Maria Ruth Wacker im Alter von 100 Jahren. Für Plankstadt und besonders für die evangelische Kirchengemeinde war Ruth Wacker wohlbekannt, denn immer war sie als hilfreiches Gemeindemitglied bei vielen Aufgaben unterwegs.

Dabei war sie eine wertvolle Stütze für ihren Mann, Pfarrer Willi Wacker, den sie überall dort, wo er als Pfarrer tätig war, tatkräftig unterstützte. 1934 hatten die beiden geheiratet; besonders die Kirchenmusik hatte es ihr angetan: Viele Jahre spielte sie an seinen Pfarrstellen und auch in Plankstadt die Orgel und bereicherte so viele Gottesdienste musikalisch. Als „Pfarrfrau“, wie man das früher nannte, war sie mit ihm an vielen Pfarrstellen in Schwarzwald-Gemeinden wie Zell, Ölbronn-Dürrn, Sulzfeld, Odenheim und in der Kapellengemeinde in der Heidelberger Plöck tätig und immer auch im Dienste der Kirchenmusik.

Engagiert auch an der Orgel

Nach der Pensionierung von Willi Wacker zog das Ehepaar zurück nach Plankstadt. Hier engagierte sich Ruth Wacker an der Orgel, im Kirchenchor und im Besuchsdienst, auch gründete sie eine Jugend-Flötengruppe, mit der sie die Ehrentage von Gemeindemitgliedern verschönte. Nach dem Tod ihres Manns 2002 ließen auch ihre Kräfte nach und sie verbrachte ihren Lebensabend im Altenheim, wo sie sich umsorgt und geborgen fühlte. Hier durfte sie noch ihren 100. Geburtstag erleben, bevor sie am 25. November entschlief. Die Kirchengemeinde wird ihre Verdienste nicht vergessen. uk

