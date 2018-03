Immer erst trinken – dann sprechen

Anzeige

Das Hamlet-Zitat „To be, or not to be“ geht in Thailand auch als „Be have or no have, maybe“ durch. Und mit den wichtigsten Zahlen, „one, two, many“, kann einem ohnehin nichts mehr passieren.

Das „Urban American“, die Sprache des HipHop, sollte man nicht nur Ice-Cube und seinen Rapper-Freunden überlassen, meint Kemmler. Allein die Vokabel „fuck“ kann vieles zum Ausdruck bringen, je nach Tonlage: Freude, Überraschung, Ärger, Erstaunen, Freundschaft und manchmal sogar Sex. Letzteres komme aber „sehr, sehr selten“ vor, so der Sprachvirtuose.

Aber aufgepasst! Wer in Detroit an der falschen Ecke das Wort „Motherfucka“ nicht richtig betont, könnte Probleme kriegen. „Es kommt auf den Rhythmus an“, versicherte der gebürtige Münchner, dass auch die Dialekte der US-Südstaaten ganz einfach nachzuahmen seien. Am besten eine heiße Kartoffel in den Mund nehmen und versuchen zu lächeln, während man gerade sehr stark friert. Aber bitte dort nicht fluchen. Die Leute seien alle sehr religiös. „So etwas wie die Dritte Welt, nur dass alle dick sind.“

Über den großen Teich ging es nach Großbritannien. Der deutsche Akzent im Englischen habe „etwas Marschierendes“, mit „Dachshund“, „Führer“ und „Fräulein“, ging der Unterricht weiter. Das italienische Englisch mache da viel mehr Spaß, vor allem wegen des „mafiosen“ Einschlags.

Wie schlampiges Alt-Isländisch

Schottisch ist Kemmlers Lieblingsdialekt, auch wenn es sich anhört „wie ein schlampiges Alt-Isländisch, vorgetragen von einem betrunkenen Kasachen“. Es ist auch ganz einfach: Alle Vokale werden wie bei uns gesprochen. „Fuckin’ ugly“ heißt „sehr hässlich“. Drei Worte machten den Schottenfreund aus – „aye“ für ja, „wee“ statt „little“ und „cheers“ für den Pub. Kemmlers Ratschlag lautete: „Immer erst trinken, dann aussprechen.“ Dann sortieren sich die Buchstaben auch bei seinem Lieblingswhisky Bunnahabhain Cruach Mhona ganz automatisch.

Bei der Sportmoderation im TV würde er sich mehr schottische Sprecher wünschen, da komme das „völlig entspannte, unaufgeregte, in Whisky eingelegte Wesen“ viel besser zur Geltung. Die jährlich stattfindende Militärparade „Trooping the Colour“ als langsamste Übertragung der Welt bleibe dagegen die Domäne deutscher Adelsexperten.

„That was rather loud“, würde der Engländer den Urknall beschreiben, tauchte Kemmler in das Oxford-Englisch von Shakespeare ein. Dazu immer die entsprechende Haltung einnehmen, die Unterlippe wie gelähmt, ständig alles infrage stellen oder verneinen. Engländer kennen auch keinen kategorischen Imperativ, „maximal einen eventuellen Konjunktiv“. Szenen aus Shakespeares „Macbeth“ sowie „Romeo und Julia“ im schottischen und im italienischen Englisch waren weitere Exkurse, die in der viel zu schnell vergehenden Lehrstunde begeistert aufgenommen wurden.

Autorität und Angst abhold

Viel Beifall gab’s auch für die Zugabe: „Von der Unmöglichkeit des bayerischen Gothic“ berichtete Kemmler, warum Gruselgeschichten, die konsequent auf Bayerisch erzählt werden, immer damit enden, „dass Dracula ein entspannter Teil der Szenerie geworden ist“. Der bayerischen Sprache sei jede Form von Autorität oder Angst abhold. Beim Hellen, gemeint war das Bier, „kann das Morbide des Gothic keinen Schattenplatz finden“, bedauerte Kemmler. Dafür müsse man doch zum dunklen Guinness greifen.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 03.03.2018