Immobilien im Fokus von Vorträgen

Plankstadt.„Das Mietende naht – jetzt keinen Fehler machen!“ lautet das Thema im ersten Teil des Immobilien- und Erbrechtsforums, zu dem der Verein Haus und Grund am morgigen Mittwoch, 18 Uhr, in den „Kleinen Plänkschter“ einlädt.

Der Mieter hat gekündigt oder das Ende einer vereinbarten Mietdauer rückt näher? Jetzt kommt es für den Vermieter darauf an, alles zu tun, damit er die Wohnung in ordnungsgemäßem Zustand pünktlich zurückerhält und zügig neu vermieten kann. Was muss er bei der Abnahme beachten? Wie geht er mit der Kaution um? Referent ist der Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht, Wolfgang Reineke.

Im zweiten Vortrag (Beginn gegen 19 Uhr) befasst sich der Fachanwalt für Erbrecht Michael Rudolf mit dem Schicksal einer Immobilie im Fall eines drohenden Pflegefalls. Die Veranstaltung ist öffentlich und kostenfrei. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 26.02.2019