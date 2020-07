Plankstadt.Diese Sommerferien sind anders. Viele Urlaube mussten abgesagt werden, die Ferienlager der katholischen Gemeinde entfallen auch. Für viele heißt es jetzt, den ganzen Urlaub umzuplanen oder sogar zu Hause bleiben.

Das Familiengottesdienstteam aus Plankstadt hat sich wieder etwas Tolles einfallen lassen: In den Kirchen liegen kleine Impulse zum Mitnehmen aus und die Einladung an Kinder und Erwachsene, Feriengrüße zu schreiben, die dann in den Kirchen ausgehängt werden sollen.

So können die Mitglieder der katholischen Gemeinden wieder miteinander in dieser Zeit teilen, was ihnen Freude bereitet. „Wir vertrauen fest: Geteilte Freude ist doppelte Freude“, schreibt Pfarrer Uwe Lüttinger in seiner Mitteilung. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 14.07.2020