In den Osterferien ist Versorgung sicher

Plankstadt.Das Kultusministerium hat die Schulleiter des Landes Baden-Württemberg darüber informiert, dass die Notfallversorgung der Schülerinnen und Schüler auch in den Osterferien unverändert fortbesteht, schreibt Bürgermeister Nils Drescher in einer Pressemitteilung.

Er macht klar: „Verbunden mit großem Lob und Anerkennung für die Leistungen in Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen im Rahmen der Notfallbetreuungen in den letzten beiden Wochen, ist auch in Plankstadt in den Osterferien die Versorgung und Betreuung der Kinder von Eltern in systemrelevanten Berufen gesichert, sofern die Voraussetzungen für die Betreuung vorliegen.“ zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 01.04.2020