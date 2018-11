In der „guten Stubb“ war man nur an Festtagen

Plankstadt.Nicht nur für normalen Publikumsverkehr öffnet das Heimatmuseum seine Pforten, auch Besuchergruppen können in den Genuss einer Führung kommen. Das nutzten Senioren des Caritas-Altenzentrums Sancta Maria. Im Heimatmuseum begrüßte sie die Vorsitzende des Heimat- und Kulturkreises, Heidrun Engelhardt-Geiß, und ließ die Gruppe zunächst im Raum der Jahresausstellung unter dem Thema „Flucht und Vertreibung“ Platz nehmen, heißt es in einer Mitteilung.

Sofort kam es zu lebhaften Erzählungen über die eigene Flucht nach Kriegsende. Vieles von den in der Ausstellung geschilderten Schicksalen hatten auch einige der Senioren als junge Menschen erlebt und die Erinnerung war auch über 70 Jahre später bis ins Detail im Gedächtnis eingeprägt.

Anschließend ging es in das Wohnzimmer des Bauernhauses: „Die gut’ Stubb“, wie es spontan genannt wurde. Alle konnten von ihrer guten Stubb im Eltern- oder Großelternhaus berichten. Die Aussage „Da war man nur an Festtagen“ oder „Da war es immer ganz sauber und sehr kalt“ fand die Zustimmung aller, denn das Feuer im Ofen wurde nur am Festtag oder bei „großem“ Besuch angezündet. Die handgestickte Tischdecke, das alte Sofa mit den Spitzendeckchen auf der Rückenlehne – das alles weckte wieder Erinnerungen an die eigene Kindheit.

Unverzichtbares Utensil

Der Nachttopf im Schlafzimmer war für die Senioren ein unverzichtbares Utensil der damaligen Zeit. Wer wollte schon in der Nacht, bei Regen, Schnee oder Eiseskälte durch den Hof aufs Plumpsklo über der Jauchegrube? Auch die kupferne „Bettflasche“ samt gehäkeltem Überzug, der Waschtisch mit all den Utensilien wurde mit eigenen Berichten kommentiert. Auch Erinnerungen an die kratzende handgewebte Nachtwäsche wurden wach.

In der alten Küche, dem eigentlichen Wohnbereich der damaligen Zeit, waren die ausgestellten Geräte und Einrichtungsgegenstände wohl bekannt. Der Herd mit dem „Schiff“, das für warmes Wasser sorgte, der „Wasserstein“ mit der Blechwaschschüssel für die eigene körperliche Reinigung, der Fliegenschrank, der Fliegen von den Lebensmitteln fernhalten sollte, all das konnten die Senioren Heidrun Engelhardt-Geiß aus ihrer Erfahrung schildern. Dabei wurde auch das Bad am Samstag in der großen Zinkwanne, die mitten in der Küche aufgestellt wurde, geschildert. Unter Lachen wurde über die Reihenfolge der Badenden berichtet – alle natürlich im gleichen Badewasser. Also die saubersten der Familie zuerst und die schmutzigsten, nach der Feldarbeit, ganz zum Schluss. Nach so vielen Eindrücken ging es in die Scheune des Museums. Dort warteten Kaffee und selbst gebackener Kuchen auf die Senioren. Auf Vorschlag eines Bewohners wurde Heidrun Engelhardt-Geiß mit dem gemeinsamen Lied „Kein schöner Land in dieser Zeit“ gedankt. Alle Anwesenden konnten sämtliche Strophen auswendig mitsingen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 14.11.2018