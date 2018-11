Erinnern Sie sich auch noch an die erste Folge der „Lindenstraße“? Ich war damals noch ziemlich jung. Und machte Bekanntschaft mit den Beimers, den Klings und all den anderen Bewohnern dieses ehrenwerten Hauses. Mindestens 15 Jahre habe ich fast keine Folge verpasst. 18.40 Uhr am Sonntagabend war eine heilige Zeit.

Schließlich musste ich doch wissen, wer auf Stefan Nossek geschossen oder wer Ludwig Dressler angefahren hat. Und wie lange überlebt Benno Zimmermann seine Aidserkrankung?

Probleme über Probleme. Na gut – selten waren es auch meine. Mit meinem Tennislehrer hatte ich kein Verhältnis wie Tanja Schildknecht – ich habe gar kein Tennis gespielt.

Ich weiß nicht mehr genau, wann die Serie langweilig wurde. Vermutlich, als mit Else Kling eines der letzten Originale ausgeschieden ist. Oder als Hans und Gabi die immergleichen Themen in Endlosschleife diskutiert haben. Oder einfach, als ich nicht mehr ganz so jung war?

Vielleicht bin ich deshalb so traurig, dass die „Lindenstraße“ bald eingestellt wird. Weil ich es mir eingestehen muss: Auch ich bin in die Jahre gekommen . . .

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 19.11.2018