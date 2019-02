In Gedenken an Horst Stern

Plankstadt.In der Sitzung der Lokalen Agenda wurde an den kürzlich im Alter von 96 Jahren verstorbenen Natur-Journalisten Horst Stern erinnert. Er war der Erste, der in den 1970er Jahren im Deutschen Fernsehen in seiner Dokumentarserie „Sterns Stunde“ über den gedankenlosen Umgang der Menschen mit der Natur berichtete, heißt es in einer Pressemitteilung.

Zu den Besonderheiten seiner Tierfilme habe die Tatsache gezählt, dass er ausnahmslos die heimische Tierwelt betrachtete und diese als Teil der Natur verstanden wissen wollte. Er habe die aus seiner Sicht falsch verstandene Tierliebe und Fehler bei der Nutztierhaltung und Nutztierpflege kritisiert. Nachdem er so bekannt geworden war, habe er sich aus dem Fernsehgeschäft zurückgezogen, heißt es weiter.

Ein Meister des Wortes

Stern sei ein Meister des Wortes gewesen, pointierte Kritik habe ihm den Ruf eines Kronzeugen für die ökologische Bewegung eingebracht, würdigt die Lokale Agenda. 1975 gründete er mit Bernhard Grzimek und anderen den Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND). Sein Begriff „Waldsterben“ habe zu einer Reihe von Filterauflagen für die Industrie und die Einführung des Katalysators in Kraftfahrzeugen geführt. Er habe einen großen Beitrag zur Erholung des durch sauren Regen geschädigten Waldes geleistet und eine ganze Generation umweltbewusster Menschen mitgeprägt.

Weiteres Thema war auch die 1250-Jahrfeier der Gemeinde. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 01.02.2019