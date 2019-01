In Gegenverkehr geschleudert

Plankstadt.Bei nasser Fahrbahn ist es gestern zu einem schweren Unfall auf der Kreisstraße 4147 unweit des Ortseingangs gekommen. Beide in den Zusammenstoß verwickelte Fahrerinnen erlitten einen Schock, die Unfallverursacherin zudem eine Platzwunde am Kopf. Beide Frauen mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, fuhr eine 31-Jährige gegen 12.40 Uhr mit ihrem Mitsubishi von einem Supermarkt kommend in Richtung Schwetzingen. Im Kurvenbereich der Kreisstraße kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Gegensteuern geriet der Kleinwagen ins Schleudern und rutschte in den Gegenverkehr.

Eine 61-jährige Nissan-Fahrerin konnte nicht mehr ausweichen und krachte frontal in die Beifahrertür der Mitsubishi-Fahrerin. Die Wucht des Aufpralls war enorm, der Mitsubishi wurde auf der rechten Seite stark eingedrückt. Beide Fahrzeuge schleuderten in den Straßengraben, wobei sich die 31-Jährige die Platzwunde am Kopf zuzog.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, den die Polizei auf 35 000 Euro beziffert. Da der Nissan sowie auch der Mitsubishi nicht mehr fahrbereit waren, mussten diese abgeschleppt werden.

Während des Einsatzes des Rettungsdienstes sowie der Verkehrsunfallermittler und den anschließenden Reinigungsarbeiten musste die Kreisstraße voll gesperrt werden, heißt es in der Mitteilung abschließend. Dies dauerte mehrere Stunden an, teilte ein Sprecher auf Nachfrage mit. Der Verkehr wurde durch Plankstadt umgeleitet. cao/pol

