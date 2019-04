Innehalten am Alltagsmittwoch

Plankstadt.Zur dritten musikalischen Andacht in der Passionszeit lädt die evangelische Kirchengemeinde am Mittwoch, 3. April, 19 Uhr in die evangelische Kirche ein. Mitten an einem Alltagsmittwoch innehalten und Zeit haben, dem nachzugehen, was gerade im eigenen Leben passiert, das kann guttun.

Jeder hat sein Kreuz zu tragen. Vielleicht hat die eine oder der andere diesen Satz schon einmal gehört. Ist das für mich ein tröstender Satz? Und welches Kreuz trage ich gerade? Drückt mich seine Schwere so, dass ich nicht mehr nach vorne blicken kann? Oder kann ich es tragen? Diesen Fragen werden Christiane Banse und Lars Hoffmann an diesem Abend nachspüren und die Besucher einladen, sie für sich zu beantworten.

Musikalisch wird die Andacht von der Sängerin Christiane Kreis und Barbara Wipfler an der Orgel gestaltet. Ihr Programm umfasst Werke von Johann Sebastian Bach und Dietrich Buxtehude, darüber hinaus Auszüge aus dem Passionsoratorium von Carl Loewe und der Markuspassion von Reinhard Keiser. zg

