Innehalten bei guter Musik und Texten

Plankstadt.„Tür in die Nacht“ sind die musikalischen Andachten im Advent überschrieben, zu denen die evangelische Kirchengemeinde Plankstadt am heutigen Mittwoch um 19 Uhr erstmalig in die Kirche einlädt.

Um Türen geht es in der diesjährigen Reihe: Türen, die sich auftun, neue Wege eröffnen, die einem verschlossen bleiben oder gar zugeknallt werden – aber wer geht in dieser Jahreszeit freiwillig durch die Tür in die Nacht? Dort warten doch nur Finsternis und Kälte – oder gibt es da doch andere Seiten? Etwas Geheimnisvolles etwa oder einfach Ruhe und Frieden nach einem ereignisreichen Tag? Die Nacht hat viele Facetten, die alle in dem Orgelwerk „Stimmen der Nacht“ von S. Karg-Elert anklingen. Einen inhaltlichen Schwerpunkt bildet der Choral „Die Nacht ist vorgedrungen“, den Eva Fries für uns auslegt. Immer heller wird es um uns, bis wir am Ende sagen können: „Kopf hoch, es ist Advent!“

Alle, die Freude an Musik und guten Texten haben, sind zu dieser besinnlichen Stunde in der Wochenmitte willkommen. zg

