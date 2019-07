Innenstadt lädt zur Party mit Rennflair

Hockenheim.Zum vierten Mal in Folge verwandelt sich am Formel-1-Samstag die Karlsruher Straße zur Party- und Fanmeile. Mit ansässigen Gastronomen, Getränke- und Showtrucks sowie sechs Liveacts auf drei Bühnen wird am 27. Juli die Fanmeile bis 24 Uhr mit Leben gefüllt. Ab 18 Uhr werden in der Karlsruher Straße die Bühnen von folgenden Bands bespielt: „Blue Stage“ am Cafe Lato: ab 18 Uhr „Schartel unplugged“, ab 21 Uhr „Jo’s Mom“. Auf der „Green Stage“ nahe der Fortunakreuzung sorgen ab 18 Uhr „John Melo“ und ab 21 Uhr „Paule Panther“ für Stimmung. Am anderen Ende der Meile bringen ab 18 Uhr „The Chaotics“ und ab 21 Uhr „Breeze“ die „White Stage“ beim „et cetera“ zum Beben.

Premiere feiert der Zehntscheunenplatz mit dem Team von RPR1. Hier sind die Schorle-Helden mit ihrem Motto „Zwää Pälzer Schobbe in einer Flasche“ zu erleben, eine E-Kartstrecke, Promotionsstände und ein RPR1-DJ, der den Besuchern einheizt.

Die Hockenheimer Gastronomen lassen sich wieder einiges einfallen und sorgen für Drinks und Snacks: „Bistro Cedar“, „Cafe Lato“, „Star3“, „Hemingway“, „et cetera“, „Eiscafe Italia“, das „Pizza & Kebaphaus“ und „Diamonds Lounge“.

Erfrischende Cocktails

Nicht zu kurz kommen die vom Feiern trockenen Kehlen. Mit seiner Cocktailbar sorgt der Hockenheimer Marketing-Verein für Erfrischung mit Cocktails, und für die kulinarische Linie gibt es einen neuen Stand gegenüber der Bar. Eine überdimensionale „Desperados“-Dose lockt zur Abkühlung mit dem Kultgetränk, an einem Promotionsstand servieren Girls das neue Kultgetränk „Vorglühen“. Ein paar Meter weiter steht der Doppeldecker-Eventbus mit weiteren Getränkehighlights. zg

