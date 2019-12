Insgesamt 645 Jahre Treue für die Partei

Plankstadt.Die CDU-Mitglieder und einige Gäste konnten für einige Stunden dem Dezember-Trubel entfliehen – im Restaurant „Kleiner Plänkschter“ traf man sich zu einem vorweihnachtlichen gemütlichen Beisammensein, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Vorsitzende des CDU-Gemeindeverbands, Jutta Schuster, führte durch den Abend.

Für die musikalische Umrahmung sorgten die Sängerinnen Ruth Miedreich-Hornung und Claudia Mandel sowie der Sänger Kosta Xanthopoulos, begleitet von Heinz Ochs am E-Piano.

Stromausfall und Doppelung

Bei zahlreichen bekannten Weihnachtsliedern konnte kräftig mitgesungen werden. Drei Textvorträge brachten die Gäste zum Schmunzeln. Simone Mack konnte von einem weihnachtlichen Stromausfall berichten und empfahl daraufhin „Wünsch dir ein Notstromaggregat“. Dr. Felix Geisler hatte eine Geschichte von einer Weihnachtsmannverdoppelung mitgebracht.

Simone Mack beschäftigte sich dann in ihrem zweiten Vortrag mit dem Titel „Brief an das Christkind“ noch mit der Gier des Finanzamts. Zentraler Punkt des Abends waren die zahlreichen Ehrungen. Jutta Schuster und Oliver Haag überreichten Blumengestecke, Wein, Urkunden und in einigen Fällen Ehrennadeln an die anwesenden Mitglieder für ihre langjährige Treue zu den Christdemokraten. Zusammengenommen wurden damit 645 Jahre Engagement für die Partei gewürdigt.

Zwischen den Punkten und nach Ende des Programms gab es noch Zeit für Gespräche über die Politik vor Ort, im Land, im Bund und auch über Privates, bei ausgezeichneter Bewirtung durch das Team des „Kleinen Plänkschters“, so die Mitteilung abschließend. zg

