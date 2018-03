Anzeige

Vor den anstehenden Neuwahlen von Vorsitzendem, Kassierer und zweier Beisitzer wurde der Vorstand entlastet. Dieter Böhm wurde als Vorsitzender wiedergewählt, machte aber gleich klar, dass er in zwei Jahren nicht mehr zur Verfügung stünde.

In jeder Sitzung darf sich einer der Mitgliedervereine vorstellen. Diesmal war „Nhan Vo Dao“ an der Reihe. Nhan Vo Dao vereint verschiedene Kampfkünste zu einem modernen, effektiven, bewussten und ausgewogenen Selbstverteidigungssystem. Basierend auf der fernöstlichen Philosophie der ganzheitlichen Entwicklung von Körper und Geist soll jeder in der Lage sein, sich in Gefahrensituationen zu verteidigen, sich sportlich zu betätigen sowie sein Leben positiv zu beeinflussen. Der Verein bietet auch schon Gruppen für Kinder ab drei Jahren an, wie der Vorsitzende Georg Roth erläuterte. Am Sonntag, 22. April, kann jeder um 15 Uhr in der Humboldtschule einmal zum Schnuppern kommen.

Die nächste Sitzung der IG Vereine findet am Dienstag, 19. Juni, statt.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 27.03.2018