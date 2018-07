Anzeige

Plankstadt.Wer beim Museumsfest die neue Jahresausstellung nicht besuchen konnte, kann dies am Sonntag, 29. Juli, nachholen. Das Heimatmuseum in der Schwetzinger Straße 17 ist dann von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Das alte Bauernhaus sowie die Dauerausstellung in der Scheune können besichtigt werden.

Die Jahresausstellung Flucht und Vertreibung zeigt Schicksale nach dem Zweiten Weltkrieg und in der heutigen Zeit. Was nimmt man mit, wenn man nur wenig Zeit und Platz zum Packen hat und nicht zurückkehren kann? Wie erlebten die Betroffenen die Flucht oder die Vertreibung? Berichte liegen aus, auch Trachten, Handwerksgegenstände und vieles mehr sind zu sehen. kn